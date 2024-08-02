Названы самые востребованные специалисты в логистической отрасли

Самый острый кадровый голод в логистике наблюдается среди складского персонала и водителей в силу специфики этих профессий, сообщил РИАМО заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии» Дмитрий Хрущалев.

«В логистической отрасли сейчас остро не хватает складского персонала и водителей. За первые 6 месяцев 2024 года потребность в работниках склада выросла на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на водителей категории Е увеличился на 72%, на водителей категории В, С — на 75%», — рассказал эксперт.

Например, большая часть кандидатов на должность водителя категории «Е» — старше 45 лет, добавил он.

Немаловажную роль играет и специфика работы. Это все-таки тяжелый труд, длительные командировки, большая ответственность за груз и машину, а также опасности на дороге. Не все готовы на такую работу, полагает Хрущалев.