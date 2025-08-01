Названы эффективные народные способы избавления от тараканов в квартире

Появление тараканов в квартире создает дискомфорт и может угрожать здоровью жильцов. Существуют народные средства, которые позволяют эффективно избавиться от этих насекомых без применения химии, сообщает Общественная Служба Новостей .

Тараканы считаются одними из самых распространенных домашних вредителей. Они не только вызывают отвращение, но и могут переносить опасные заболевания, представляя угрозу для людей и домашних животных. При появлении насекомых важно сразу принять меры, чтобы не допустить их размножения.

Среди народных методов борьбы с тараканами выделяют несколько эффективных способов:

Нашатырный спирт. Тараканы обладают чувствительным обонянием и не переносят резких запахов. Для отпугивания вредителей рекомендуется смешать чайную ложку нашатырного спирта с литром воды и обработать этим раствором вентиляционные решетки, щели, плинтусы и другие труднодоступные места. При использовании нашатыря следует надевать маску и перчатки, а также учитывать его опасность для домашних животных. Борная кислота. Это одно из самых безопасных и действенных средств против тараканов. Борную кислоту в порошке смешивают с сахаром или яичным желтком, формируют небольшие шарики и раскладывают их в местах скопления насекомых. Средство не токсично для человека и животных, но губительно для тараканов. Низкие температуры. Тараканы не выживают при температуре ниже 5–10 градусов. В зимний период можно проветрить квартиру, открыв окна и двери на несколько часов. Перед этим необходимо перекрыть отопление, чтобы избежать повреждения труб.

Использование этих простых методов поможет избавиться от тараканов без применения химических средств. Однако при выборе способа важно соблюдать меры предосторожности для безопасности всех жильцов.