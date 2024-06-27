Названы даты проведения «Времени добра» в Москве

Цикл «Времени добра» пройдет в Москве с 29 июня по 7 июля

Летний цикл волонтерского проекта «Время добра» стартует 29 июня и продлится до 7 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что участников ждет множество разных активностей, сообщает «Вечерняя Москва».

В рамках программы волонтерского проекта проведут более 30 мероприятий на городских площадках. Среди них — экологические, социальные и спортивные акции, а также творческие мастер-классы. Созданные на них изделия и поделки передадут в благотворительные фонды.

Принять участие в проекте «Время добра» может любой желающий. Регистрация уже открыта на сайте «Мосволонтера», написал Собянин в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в Москве запустили проект «Искусство в метро», в рамках которого художники и скульпторы смогут создавать свои произведения прямо на станциях столичного метро.