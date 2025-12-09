Названа средняя сумма взятки в России

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан заявил, что, согласно выявленным суммам получения и дачи взятки в этом году, ее средняя сумма составила 1 млн рублей, сообщает ТАСС .

Он также подчеркнул, что в общей структуре коррупционной преступности удельный вес взяточничества составляет порядка 60%.

Гуцан перечислил и самые необычные предметы, которые предлагали в качестве взятки. Среди них винных холодильный шкаф, массажное кресло, ортопедический матрас. При этом генпрокурор не видит в этом ничего удивительного.

«Предметом подкупа служит все то, что на текущий момент пользуется спросом», — заявил он.

Гуцан в своем первом интервью в новой должности сообщил о проведении детального анализа судьбы имущества, изъятого в доход государства. По его словам, по результатам этой работы будут приняты дополнительные меры для повышения эффективности системы.

