Назван средний размер пенсии работающих пенсионеров в России

Средняя пенсия работающих пенсионеров в РФ составила чуть более 21 тыс. рублей в месяц по данным на 1 апреля 2025 года, сообщает РИА Новости .

Согласно данным системы Социального фонда РФ, средний размер пенсии работающих пенсионеров 1 апреля этого года составил 21 080 рублей. Он вырос по сравнению с 1 января почти на 250 рублей.

Ранее депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин заявил, что российские госслужащие могут рассчитывать на пенсию в размере 63 тысяч рублей при средней зарплате и страховом стаже 20 лет.

По его словам, поступление на государственную службу обычно предполагает наличие высшего образования и соответствие определенным критериям.