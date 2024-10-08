Названа причина смерти актера Андрея Неретина, игравшего депутата Наливкина
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Обострение старых заболеваний и остановка сердца стали причиной смерти актера Андрея Неретина, прославившегося благодаря роли депутата Виталия Наливкина в сатирическом интернет-сериале, сообщает Mash.
В последние дни жизни у 48-летнего актера были проблемы со здоровьем. Неретин почти не ходил после операции на суставе, сил у него хватало лишь на поход в магазин с палочкой.
Актера навещал его продюсер. Он привозил больному продукты и помогал по хозяйству.
Известно, что актера похоронят в Уссурийске.
Несмотря на проблемы со здоровьем, Неретин мечтал снова сниматься в скетчах про депутата. Актер больше года он не пил алкоголь, но перед смертью сорвался и ушел в запой.
Ранее медики считали, что актер умер из-за оторвавшегося тромба. Однако эта версия не подтвердилась.