Названа причина смерти актера Андрея Неретина, игравшего депутата Наливкина

В последние дни жизни у 48-летнего актера были проблемы со здоровьем. Неретин почти не ходил после операции на суставе, сил у него хватало лишь на поход в магазин с палочкой.

Актера навещал его продюсер. Он привозил больному продукты и помогал по хозяйству.

Известно, что актера похоронят в Уссурийске.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Неретин мечтал снова сниматься в скетчах про депутата. Актер больше года он не пил алкоголь, но перед смертью сорвался и ушел в запой.

Ранее медики считали, что актер умер из-за оторвавшегося тромба. Однако эта версия не подтвердилась.