Названа причина, по которой россияне стали реже покупать телевизоры

В России снизились продажи телевизоров — в 2023 году их покупали чаще, сообщает газета «Известия» .

По данным представителей одного из магазинов электроники, в период с января по май 2024 года продали 3,09 млн единиц ТВ. За то же время в 2023 году реализовали 3,2 млн телевизоров.

Не исключено, что в падении спроса виноваты цены на технику. С 2023 года телевизоры подорожали на 17% — в среднем до 29 тыс. рублей.

Рост цен на технику обусловлен тем, что магазины электроники исчерпали запасы устройств, купленных при низком курсе иностранных валют. Сейчас цена товаров в закупке выше, поэтому и стоимость для покупателей не дешевая.