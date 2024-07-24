Названа причина массовых отравлений в России

Ресторатор и общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов считает, что причиной массовых отравлений едой в России оказались некачественные поставки продуктов. В связи с этим эксперт призвал к более жесткой проверке поставщиков, сообщает Общественное Телевидение России .

Недавно в некоторых регионах России люди травились некачественной консервированной фасолью. Специалисты Роспотребнадзора установили, что данная продукция была приготовлена в условиях антисанитарии. В ходе проверок изъяли свыше 170 тонн низкокачественных продуктов.

«Да, отменили внеплановые проверки заведений общепита — те, на которые нет оснований. Но все массовые отравления, которые были… Каждая проблема исходила всегда от поставщика. Либо он поставил курицу с сальмонеллезом, либо производитель этой фасоли поставил некачественную», — отметил Миронов.

По мнению специалиста, в стране нужно тщательнее проверять поставщиков, чтобы пресекать поступление товаров низкого качества. Важно понимать, что фасоль, инфицированная ботулизмом, могла оказаться не только в ресторанах, но и на витринах супермаркетов и распространиться повсеместно.

Миронов также утверждает, что компания, которая поставила фасоль с ботулизмом, работает более 10 лет, а последняя проверка в отношении нее проводилась в 2017 году.