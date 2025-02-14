Названа доля мужчин в РФ, которые не против услышать от женщины «Давай поженимся»

Опрос: около 70% мужчин в РФ не против, чтобы женщины сами делали предложение

Большинство российских мужчин положительно относятся к тому, чтобы предложение делала сама женщина, сообщает SHOT со ссылкой на данные опроса.

Российских мужчин спросили, как они отнесутся к тому, если услышат от женщин фразу: «Давай поженимся». 68% опрошенных ответили, что положительно воспримут данные слова.

32% респондентов заявили, что хотели бы сами сделать предложение, предварительно попросив руки возлюбленной у ее родителей, а потом у нее самой.

Также 82% опрошенных мужчин отметили, что перед вступлением в брак паре сначала необходимо пожить вместе какое-то время. Они считают, что жениться лучше в 25-30 лет.

Оценили респонденты и финансовые аспекты брака. Так, 66% уверены, что супружеская жизнь приносит материальную выгоду. Половина респондентов, по данным «Страна Девелопмент», считает, что совместные траты и доходы облегчают жизнь, а еще 20% уверены, что брак увеличивает шансы на скидки по ипотеке.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут законопроект о выплатах семьям за многолетние браки. Авторы документа считают, что крепкие семейные союзы можно и нужно поддерживать на государственном уровне.