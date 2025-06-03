Названа доля мигрантов, сдающих экзамен по русскому языку с первого раза

В Минобрнауки поделились информацией о том, что, согласно статистике, с первой попытки не могут сдать экзамен по русскому языку около трети мигрантов, сообщает «Царьград» .

При этом половина из них не проходит экзамен и после следующих попыток. Известно, что эти данные держатся на уровне мая 2024 года. Тогда из процедуры проведения экзамена были исключены коммерческие организации.

До принятия данной меры доля мигрантов, не сдающих экзамен, в среднем оценивалась в 3%. А с мая прошло года показатель резко вырос сразу в 10 раз.

Между тем, первый зампред комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты России Павел Пожигайло заявил о необходимости отменить мораторий на смертную казнь для мигрантов.