Назван топ критических ошибок в отношениях, которые могут их разрушить

Психолог Татьяна Василькова назвала топ-4 критических ошибок в отношениях, которые могут их разрушить. Эксперт выделила невнимательность к проявлениям любви, ожидание полного единодушия, нереалистичные и несправедливые требования, а также бегство от боли — все это, по ее словам, может привести к расставанию, сообщает «Секрет фирмы» .

Люди зачастую настолько погружены в свои неудовлетворенные потребности и ожидания, что начинают воспринимать действия своего партнера исключительно как недостатки или даже как проявления равнодушия. Эксперт объяснила, что одной из ключевых задач в отношениях является умение не только замечать недостатки, но и осознавать глубинные причины, а также ценить формы любви, которыми партнер выражает свои чувства.

На начальных этапах отношений может создаться ощущение, что двое людей сливаются в одно целое. Это приводит к мысли, что в качестве пары им следует полностью совпадать во всем, однако это неверное убеждение, заявила Василькова. Каждый человек уникален, поэтому не стоит стремиться к абсолютному единству — лучше всего научиться ценить те отличия, которые придают отношениям глубину и делают их более увлекательными.

Кроме того, у каждого свои представления о том, каким должен быть идеальный партнер, и они зачастую не совпадают.

«Вместо того, чтобы требовать от партнера соответствия вашим представлениям, лучше открыто обсудить, что для каждого из вас важно в отношениях, и постараться найти баланс», — отметила эксперт.

Психолог пояснила, что когда в отношениях начинаются трудности, многие видят легкий и быстрый выход в разрыве. Тем не менее настоящая проблема часто заключается в нежелании проработать боль и конфликты, которые неизбежны в любой близости.

«Важно понимать, что боль сама по себе — не повод для расставания, а возможность для роста и укрепления связи, если оба партнера готовы к работе над собой и своими отношениями», — заключила Василькова.