Назван топ экскурсий для участников «Активного долголетия» в Подмосковье

Проект губернатора Московской области «Активное долголетие» объединяет жителей старшего поколения в каждом уголке региона и в этом году 1 октября отметит свое 5-летие. Экскурсионные поездки — это одно из направлений проекта, которое так полюбилось долголетам, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В этом году более 50 тысяч участников проекта посетили культурные и исторические места нашего региона. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, по-прежнему, является одним из самых популярных мест для экскурсий. Долголеты также посещают места менее популярные, но не менее интересные — завод народных промыслов «Гжель», кондитерская фабрика «Победа» или Жуковский музей истории покорения неба», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Проект «Активное долголетие» предлагает разнообразные варианты экскурсий в соответствии с интересом и запросом среди участников. Пенсионеры знакомятся с историей и культурой разных округов Московской области, также имеют возможность своими глазами увидеть жемчижины подмосковного туризма.

В ведомстве напомнили, что все мероприятия, которые проводятся в рамках проекта, для жителей совершенно бесплатны.

«Очень нравится направление туристические поездки в активном долголетии, благодаря экскурсиям узнаешь интересные исторические факты, удивляешься красоте мест, да и вообще хочется больше узнать о наследии русской земли, благодарны за возможность путешествовать», — поделилась впечатлениями участница проекта из Красноармейска.

Стать участником проекта могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.