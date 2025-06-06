Назван средний размер образовательного кредита в Подмосковье

За первые пять месяцев 2025 года жители Московской области взяли в 1,4 раза больше образовательных кредитов, чем за аналогичный период 2024 года, передает пресс-служба банка.

Средний чек таких займов в регионе превысил 277,8 тыс. рублей. Чаще всего кредиты на образование оформляет молодежь до 25 лет — это самая многочисленная категория — 85% от общего числа тех, кому потребовались дополнительные средства на обучение.

«В период, когда выпускники сдают ЕГЭ и определяются с вузами, а семьи оценивают финансовые возможности, образовательный кредит может стать инструментом, расширяющим горизонты выбора. Он позволяет абитуриенту рассматривать программы обучения, соответствующие его способностям и амбициям, даже если текущие расходы на оплату превышают накопления. За первые пять месяцев образовательные кредиты в Московской области уже оформили 1736 человек, а общая сумма выдач за этот год на территории работы Среднерусского банка Сбербанка составила 1,1 млрд рублей. Все эти средства стали вложением в будущее, открывающим долгосрочные перспективы профессионального роста и развития», — сказал заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Вадим Лушин.

Студенты вузов и средне-профессиональных учебных заведений, имеющих государственную лицензию, могут оформить образовательный кредит с господдержкой без поручителей, обязательного страхования и залога.

«Когда я выбирал вуз после ЕГЭ, образовательный кредит позволил мне не отказываться от нужной специальности в сильном университете, хотя на бюджетное место я не прошел. Осознание, что это серьезный шаг, было, но возможность учиться сейчас и платить позже, после получения профессии, дало мне уверенность. Однако уже со второго курса университета я начал подрабатывать и потихоньку закрывать кредит, и сейчас надеюсь выплатить его целиком даже до конца обучения. Экзамены и поступление — это непростой период в жизни каждого человека, но мне кажется очень важным не отказываться от своей мечты. В своем университете я нашел сильных наставников, хороших друзей, получил возможность заниматься тем, к чему всегда стремился — и я надеюсь, что нынешнее абитуриенты тоже получат такие возможности», — поделился студент Савелий.

Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой — на сайте Сбера.