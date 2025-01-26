Назван российский регион с самым подорожавшим обучением вождению

В 2024 году стоимость базового курса обучения вождению в Курганской области увеличилась до 37 тыс. рублей. Это на 30% больше, чем было полгода назад, сообщает RuNews24.ru .

Согласно данным на сайте «Финансовая культура», в декабре 2024 года средняя стоимость курса обучения вождению легкового автомобиля составила 36 625 рублей. При этом в июне она была равна 28 096 рублей. Значительное увеличение цен началось в мае–июне прошлого года, тогда как в конце 2019 года обучение стоило 18 тыс. рублей.

Рост цен на обучение вождению в Курганской области соответствует общему повышению цен в регионе, включая увеличение тарифов на общественный транспорт. К январю текущего года стоимость проезда в автобусах Кургана выросла до 37 рублей за поездку. Это связано с ростом цен на топливо и низкими зарплатами водителей.

Ранее МВД России предложило уменьшить число документов при оформлении пьяного водителя. Это позволит оптимизировать деятельность уполномоченных должностных лиц.