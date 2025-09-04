Назван пароль, который злоумышленники могут подобрать за секунды

Преподаватель кафедры «Защита информации» МГТУ им. Н. Э. Баумана Алексей Северин заявил, что сегодня все чаще лоумышленники применяют метод «грубой силы» — брутфорс, когда программы перебирают сотни тысяч паролей из словарей популярных комбинаций, пишет RT .

«Если ваш пароль — 123456 или имя родственника, его подберут за считаные секунды», — считает Северин.

Не меньшую угрозу представляет фишинг, который эксперт назвал подвидом социальной инженерии. Так, мошенники присылают письма от имени банков или сервисов, просят перейти по ссылке и ввести данные. Или же звонят, представляясь службой безопасности, и выманивают код из смс.

Аналитик также отметил уязвимость облачных сервисов, если не настроены права доступа и двухфакторная аутентификация.