Назван лучший работодатель России в IT-сфере по версии Habr Career

В исследовании участвовали сотрудники, зарегистрированные на платформе Habr. В течение года они делились отзывами и оценивали работодателей по различным критериям. Итоговый балл сложился на основе средневзвешенных оценок по всем параметрам, а также с учетом индекса рекомендаций, отражающего готовность сотрудников советовать свою компанию знакомым как потенциальное место работы.

Оператор стал лидером в следующих категориях: социальный пакет, карьерный рост, признание результатов труда, грамотность управления, связь с топ-менеджментом и показатель личного восприятия социальной миссии «Компания делает мир лучше». Шесть первых позиций обеспечили высокие итоговые показатели — общий балл составил 4,79 из пяти возможных, а также 96% участников отметили готовность рекомендовать работодателя.

«Для нас рейтинг Habr Career не является профильным, но имеет особую значимость: он подтверждает, что компания успешно привлекает и удерживает IT-специалистов, для которых у нас есть технологически сложные и масштабные проекты — от развития интеллектуальных сетей связи до создания решений на основе больших данных и ИИ», — считает директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Роман Ермоленко.

По итогам прошлого года МегаФон получил сразу три награды в области HR: единственный среди операторов вошел в топ-10 лучших работодателей России в рейтинге HeadHunter. Кроме того, был признан лидером среди телеком-компаний по уровню вовлеченности персонала по результатам исследования HappyJob и отмечен знаком «Отличное место для работы».