«Нажал не на ту кнопку»: более 50% пенсионеров в России не пользуются интернетом

Больше половины российских пенсионеров не пользуются интернетом и мессенджерами, потому что «боятся нажать не на ту кнопку», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Согласно данным цифрового сервиса «ИнтерПенсионер», 54% пенсионеров не пользуются интернетом, а свыше 70% пожилых людей не используют мессенджеры для общения с близкими. Многие пенсионеры отказываются от использования технологий из-за страха совершить ошибку, например, случайно нажать не ту кнопку, или стать жертвой мошенников.

Также каждый третий пенсионер сталкивается с проблемой одиночества, которая усугубляется их технологической изоляцией.

Аналитики отметили, что 62% опрошенных признались, что помимо звонков они пользуются только минимальным количеством базовых приложений. Так, лишь около 10% пенсионеров используют нейросети, а онлайн-шопинг совершают лишь каждый седьмой пожилой человек.

При этом 38% пенсионеров имеют аккаунты в соцсетях. Большинство пожилых людей предпочитают общаться с близкими по телефону, только 29% используют мессенджеры. Многие из них не знакомы с такими терминами как «аккаунт» или «интерфейс».

