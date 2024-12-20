Научиться отдыхать: психолог рассказала, как вернуть новогоднее настроение

Психолог Екатерина Тур заявила, что Новый год для взрослых людей все чаще становится источником стресса, а не радости, но вернуть себе новогоднее настроение можно: для этого надо просто вспомнить, как отдыхать.

«На помощь придет субличность внутреннего ребенка, которая есть внутри каждого из нас, — это образ нас маленького, такого, какими мы были в детстве. Если к нему обратиться, то окажется, что ваш внутренний ребенок очень четко подсказывает, как он хочет отмечать Новый год», — сказала специалист в эфире радио Sputnik.

По ее словам, скорее всего, если прислушаться к внутреннему ребенку, Новый год захочется отмечать в домашней и сокровенной обстановке, наедине с близкими людьми или даже самим собой.

Чтобы праздник вышел спокойным и уютным, можно настроить себя на отказ от оценок, суеты и ожиданий, но наполнить его внутренним волшебством и спонтанностью, также отметила психолог.

Новый год — во многом про то, с кем его отмечать и про детали праздника: уютную пижаму, шерстяные носочки, старые добрые советские фильмы, отдых и приятное веселое общение с небольшой толикой новогодней суеты и нарезкой салатов, заключила Екатерина Тур.