Национальный правозащитный комитет обратился в Генпрокуратуру из-за Лесли

Александр Ионов, председатель Национального правозащитного комитета, официально обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с требованием проверить деятельность блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) на предмет возможных признаков экстремистской деятельности, сообщает ТАСС .

Основанием для обращения стали многочисленные жалобы от пострадавших, а также публичные высказывания блогера, которые, по мнению правозащитников, содержат признаки унижения человеческого достоинства по половому признаку и пропаганду насилия.

В материалах Лесли и его окружения неоднократно фиксировались утверждения, которые можно трактовать как оправдание насилия в отношении женщин, включая тезисы об их «коллективной принадлежности». Подобные высказывания, как считают в правозащитном комитете, могут подпадать под действие законодательства об экстремизме, поскольку направлены на систематическое унижение социальной группы по половому признаку.

В обращении содержится просьба провести комплексную проверку деятельности Лесли и его последователей, дать правовую оценку распространяемым материалам и, в случае подтверждения нарушений, инициировать блокировку связанных с ним информационных ресурсов, включая Telegram-каналы. Аналогичное обращение направлено и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Деятельность Лесли и его окружения уже становилась предметом внимания правоохранительных органов. Ранее некоторые его последователи были задержаны в рамках расследования дела о склонении к изнасилованию.