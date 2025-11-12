Национальная технологическая олимпиада Junior прошла в Балашихе

Детский технопарк «Кванториум» из Балашихи был выбран одной из ключевых площадок проведения финалов Национальной технологической олимпиады Junior. Финальные состязания по треку «Технологии и роботы» прошли в «Кванториуме» 11 ноября, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Этапы Национальной технологической олимпиады Junior проходят в Московской области с 10 по 18 ноября. Научные соревнования объединили юных изобретателей, программистов и робототехников. Финалы проходят по семи трекам: космос, роботы, компьютерные игры, искусственный интеллект, виртуальная реальность, среда обитания и киберфизические системы.

Участники олимпиады получают практический опыт работы в команде над реальной инженерной задачей, используя современное программное обеспечение и оборудование.

Победители и призеры будут определены 21 ноября. Лучшие команды получат приглашение на Слет НТО Junior, который пройдет в Московской области в конце декабря.

НТО Junior — это часть масштабного проекта, который координирует Министерство науки и высшего образования РФ при поддержке Президентской платформы «Россия — страна возможностей», Национального проекта «Молодежь и дети», Движения Первых и Агентства стратегических инициатив. В 2025 году на участие в олимпиаде подали заявки более 23 000 школьников из России и зарубежья, из которых 4 950 прошли в финал.

