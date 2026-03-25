Национальная библиотека разыграет первую 3D-энциклопедию о Ямале

Первую 3D-энциклопедию о Ямале нельзя купить — экземпляры распространяют только через розыгрыши в социальных сетях библиотеки. Об этом в пресс-центре «Север-Пресса» сообщила заместитель директора учреждения Оксана Бобрик.

«Люди смотрят и говорят: „Мы хотим ее купить. Мы не учреждение, но мы ее очень хотим“. А у нас нет возможности энциклопедию продать. Чтобы люди не чувствовали себя такими обиженными в этом отношении и чтобы дать им шанс какой-то заветный томик получить, мы проводим розыгрыши», — рассказала она.

По ее словам, формат вызвал положительный отклик у аудитории. В библиотеке допускают, что в будущем подобные издания могут поступить в продажу, однако в ближайшее время такие планы не рассматриваются.

Проект реализовали на средства президентского гранта. Над созданием 3D-энциклопедии команда работала два года.

