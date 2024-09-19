Наталию Масленкину согласовали на должность первого зампреда правительства МО

«Мы тесно сотрудничаем с Наталией Александровной главным образом в части подготовки главного закона нашего региона — трехлетнего бюджета. Поэтому можно сказать, что на связи мы постоянно. Так как бюджет региона формируется не в октябре, когда вносится в Мособлдуму, а на протяжении всего года», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что это происходит в ходе встреч с жителями, общения с семьями участков СВО, при проведении приемов и т. д.

«Я отдаю себе отчет в той ответственности, которая лежит сейчас перед курируемым блоком при распределении ресурсов, при формировании налоговой политики и для нас важно обеспечить сейчас стабильное существование социального блока, его развитие, и, безусловно, ответ на те запросы, которые есть у населения. При этом важно не потерять инвестиционную составляющую», — сказала Масленкина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил зампредседателя правительства региона Наталию Масленкину назначить на пост первого зампреда правительства Подмосковья.

«Я думаю, что каждый отраслевик имеет пересечение, взаимодействие, координацию с этим блоком, поэтому прошу кандидатуру рассмотреть», — сказал Воробьев.

Наталия Александровна Масленкина окончила Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит», присуждена квалификация «экономист».

С 2000 работала в министерстве финансов Московской области, с 2011 — заместитель министра финансов региона, с 2017 года– замминистра экономики и финансов Подмосковья, с 2018 года — первый замминистра экономики и финансов Московской области, с 2020 года — министр экономики и финансов региона. А с сентября 2023 года работает в должности заместителя председателя правительства Московской области.