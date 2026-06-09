Настоящая тварь: девочка-сталкер 4 года унижала сверстницу в Сети

Россиянка Елена (имя изменено) в своем блоге рассказала, что ее дочь 4 года сталкерила и унижала сверстница. Поговорить с агрессоршей по-человечески не удалось.

По ее словам, девочка оскорбляла, унижала и сталкерила ее дочь в Сети, прячась за ником. Она также писала ее друзьям и знакомым, делала группы от ее имени в соцсетях, писала гадости.

Елена пыталась поговорить с подростком, узнать, кто ее родители, чтобы решить вопрос с ними, но анонимная агрессорша только «послала ее на три буквы». Иногда она утихала, иногда снова появлялась. При этом девочка давила на совесть жертве, говоря, что она жалуется родителям, а ведь они могут разобраться между собой сами, а возможно и подружиться.

«Она чувствовала свою безнаказанность, скрывала свой ник. Видимо думала. что ее таким образом не смогут найти», — отметила Елена.

Как подчеркнула россиянка, месяц назад аноним стала писать все более омерзительные вещи. В итоге она не выдержала и написала на сталкершу заявление в полицию.

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