Настоящая тварь: девочка-сталкер 4 года унижала сверстницу в Сети
Россиянка Елена (имя изменено) в своем блоге рассказала, что ее дочь 4 года сталкерила и унижала сверстница. Поговорить с агрессоршей по-человечески не удалось.
По ее словам, девочка оскорбляла, унижала и сталкерила ее дочь в Сети, прячась за ником. Она также писала ее друзьям и знакомым, делала группы от ее имени в соцсетях, писала гадости.
Елена пыталась поговорить с подростком, узнать, кто ее родители, чтобы решить вопрос с ними, но анонимная агрессорша только «послала ее на три буквы». Иногда она утихала, иногда снова появлялась. При этом девочка давила на совесть жертве, говоря, что она жалуется родителям, а ведь они могут разобраться между собой сами, а возможно и подружиться.
«Она чувствовала свою безнаказанность, скрывала свой ник. Видимо думала. что ее таким образом не смогут найти», — отметила Елена.
Как подчеркнула россиянка, месяц назад аноним стала писать все более омерзительные вещи. В итоге она не выдержала и написала на сталкершу заявление в полицию.
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