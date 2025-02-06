Нашествия змей в Нижегородской области в 2025 году не будет

Доцент кафедры ботаники и зоологии ННГУ им. Н.И. Лобачевского Андрей Лебединский рассказал, что в 2025 году в Нижегородской области можно не ожидать нашествия змей из-за отсутствия морозов этой зимой, сообщает ИА «Время Н» .

По мнению эксперта, паниковать не стоит. Змеи не пробудятся массово в ближайшее время, и высокие температуры не способствуют росту их популяции.

В текущий момент нет никаких условий, которые могли бы привести к увеличению численности змей, заверил Лебединский. Хотя недавно наблюдалось небольшое потепление, змеи все равно остаются зимовать в тех местах, где температура не опускается ниже 0 °C. Для них разница между +5°C и -5°C несущественна: они прячутся в лесной подстилке, в норах или под корнями, уточнил доцент кафедры ботаники и зоологии ННГУ.

В Нижегородской области обитают только три вида змей: медянка, гадюка и уж. Обычно они начинают просыпаться в начале апреля, когда устанавливаются теплые температуры и солнце начинает прогревать землю.

«Кроме того, на длительность их зимовки влияет не только погода: у змей есть некие „биологические часы“, которые основаны на продолжительности светового дня. Сроки их выхода с зимовки весной могут варьироваться в пределах нескольких недель», — поделился Лебединский.

Следует отметить, что змеи редко встречаются в городских условиях. Иногда возле небольших рек, протекающих через Нижний Новгород, можно встретить ужей, но это явление носит скорее сезонный характер. Другие виды змей в городе практически не встречаются.