Нашел 1 млн руб и вернул владельцу: крупная сумма валялась в переходе в Москве

Молодой человек в переходе в районе Рублевского шоссе в столице заметил пакет, где лежали деньги. Сначала он подумал, что это купюры «банка приколов», но потом понял, что рубли настоящие, сообщает Baza .

Всего в пакете лежал 1 млн рублей. У москвича скоро свадьба, и такие деньги не помешали бы, но он решил отнести пакет в полицию.

Силовики быстро вычислили владельца миллиона. Им оказался 88-летний столичный пенсионер.

В тот день пожилой москвич снял наличные в банке, чтобы переложить их на другой счет. Потерю крупной суммы он заметил после того, как пришел домой. Жена хладнокровно отнеслась к потере денег, но сам пенсионер сильно нервничал.

Он отправился в полицию, где ему сразу сказали, что его деньги нашлись. Узнав, что молодой человек вернул всю сумму до копейки, пенсионер подарил ему 100 тыс. рублей на свадьбу.