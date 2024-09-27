Нашатырный спирт и уксус: как вернуть вид вытянувшимся брюкам

Иногда на любимых брюках или джинсах некрасиво обвисают коленки, что говорит о долгой эксплуатации вещи. Эксперты ответили, как вернуть штанам былой вид в домашних условиях, сообщает Общественная Служба Новостей .

Для шерстяных вещей подойдет очень простой способ: через фланелевую или льняную ткань следует прогладить вещь утюгом, используя кондиционер для белья, раствор нашатырного спирта или укуса. Подойдет и обычный кондиционер для волос.

Аналогичным образом можно привести в порядок спортивные брюки из хлопка или джинсы. В таких случаях можно гладить вещь даже без марли или фланелевой ткани.

Вытянувшиеся джоггеры можно просто опустить в горячую воду примерно на 30 минут, а затем замочить в холодной воде.

Кроме того, для выпрямления влажных брюк, состоящих из разных тканей, можно после стирки и замачивания в кондиционере просто потянуть руками в длину, после чего повесить за штанины. В итоге вещь примет первоначальный вид, отмечают эксперты.