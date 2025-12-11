NASA потеряло связь с зондом Maven, который находится на орбите Марса

Американский космический аппарат для исследования атмосферы Марса под названием Maven перестал подавать сигналы. NASA потеряло связь с ним, сообщает «Интерфакс» .

Станция более 10 лет находится на орбите Красной планеты. На прошедших выходных космический аппарат внезапно перестал выходить на связь.

Наземные станции исправно получали сигналы от зонда перед тем, как тот скрылся за Марсом. Когда он снова появился, то связь потерялась. В NASA изучают ситуацию и выясняют, что произошло.

Maven (Mars Atmosphere and Volatile Evolution — «Эволюция атмосферы и летучих веществ Марса») был запущен в 2013 году. Он изучал верхние слои атмосферы Красной планеты и даже был ретранслятором связи для двух марсоходов NASA — Curiosity и Perseverance.

