сегодня в 11:52

NASA может досрочно завершить миссию из-за проблем со здоровьем у экипажа

National Aeronautics and Space Administration (NASA) может до окончания срока на орбите вернуть экипаж миссии Crew-11 с МКС. Такое решение в организации могут принять из-за появления проблем со здоровьем у одного из членов экипажа, сообщает Газета.ru .

Как пишет портал Spaceflight Now, ссылаясь на NASA, приоритетом ведомства является безопасное проведение миссий, поэтому сейчас рассматриваются все варианты решения возникшей проблемы.

До этого NASA разместило пресс-релиз, где объявило, что переносит выход в открытый космос, который должен был пройти 8 января. Решение приняли после появления проблем со здоровьем у одного из членов экипажа.

Ранее американский космический аппарат для исследования атмосферы Марса под названием Maven перестал подавать сигналы. NASA потеряло связь с ним.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.