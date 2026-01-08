NASA может досрочно завершить миссию из-за проблем со здоровьем у экипажа
Фото - © NASA/SpaceX.
National Aeronautics and Space Administration (NASA) может до окончания срока на орбите вернуть экипаж миссии Crew-11 с МКС. Такое решение в организации могут принять из-за появления проблем со здоровьем у одного из членов экипажа, сообщает Газета.ru.
Как пишет портал Spaceflight Now, ссылаясь на NASA, приоритетом ведомства является безопасное проведение миссий, поэтому сейчас рассматриваются все варианты решения возникшей проблемы.
До этого NASA разместило пресс-релиз, где объявило, что переносит выход в открытый космос, который должен был пройти 8 января. Решение приняли после появления проблем со здоровьем у одного из членов экипажа.
Ранее американский космический аппарат для исследования атмосферы Марса под названием Maven перестал подавать сигналы. NASA потеряло связь с ним.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.