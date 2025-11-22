Нарушителям закона об алкоголе в Подмосковье грозит штраф до 300 тыс рублей

В Московской области нарушителям закона о допустимом времени продажи алкоголя в общепите в многоквартирных домах со входом во дворе будет грозить штраф до 300 тыс. рублей с конфискацией спиртного, сообщает ТАСС .

Ранее Мособлдума приняла закон, ограничивающий время продажи алкоголя в общепите многоквартирных домов во дворах до двух часов в день.

«В случае нарушения этого закона будет предусмотрена ответственность в соответствии с КоАП Российской Федерации. По ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции предусмотрен штраф», — отметил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

По словам парламентария, для должностных лиц штраф будет от 20 до 40 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без этого. Для юрлиц — от 100 до 300 тыс. рублей с конфискацией товаров.

В пресс-службе Мособлдумы уточнили, что новый закон распространяется на все категории общепита в многоквартирных домах с входом во дворе, кроме ресторанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретили продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.