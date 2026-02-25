Нарушители заплатят почти 4 млн рублей за сброс мусора в Подмосковье

С начала 2026 года в Подмосковье выявили 446 случаев незаконного сброса отходов возле контейнерных площадок. Инспекторы вынесли 296 постановлений на сумму 3,89 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Московской области продолжается борьба с водителями, которые оставляют строительные и крупногабаритные отходы рядом с контейнерными площадками. Такие нарушения фиксируют инспекторы ведомства при помощи камер системы «Безопасный регион», установленных возле баков. Оборудование работает круглосуточно и позволяет выявлять факты складирования мусора вне предназначенных емкостей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.