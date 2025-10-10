Нарушения сна и восприятия: чем «страшные» игрушки опасны для ребенка

Пугающий дизайн игрушек не всегда вреден. Все зависит от возраста ребенка: младшие дети не различают вымысел и реальность, тогда как школьники уже способны критически воспринимать образы. Об этом РИАМО рассказала клинический психолог медцентра «Лунный камень», руководитель семейного клуба психологии и развития Дарья Живина.

Ранее в Госдуме обсудили опасность «страшных» игрушек для детей. Депутаты считают, что «синие чудовища с улыбкой», «гробики, головы, выскакивающие из унитазов» являются одним из элементов информационной войны и оказывают влияние на слабую психику юных россиян.

«Важно понимать: игрушки должны соответствовать возрасту. Если вы покупаете монстрика с зубами, рогами, какими-то уродливыми деталями — это не значит, что ребенок испугается. Все зависит от возраста. Детям старшего дошкольного и младшего школьного возраста уже понятно, где выдумка, а где реальность. А вот показывать такие игрушки ребенку в год, два или три может быть рискованно: в этом возрасте еще нет критического мышления», — предупредила Живина.

Она пояснила, что у него в результате могут быть нарушения сна или восприятия — ребенок просто не различает реальное и вымышленное.

«Второй момент — материалы. Даже если игрушка „страшненькая“, она должна быть качественной. Только проверенный производитель. Мы помним случаи, когда популярные игрушки делались из токсичных материалов, потому что производились подпольно. Для удешевления использовались дешевые красители и ткани, а это риск аллергических реакций, которые у детей встречаются все чаще», — предупредила психолог.

Живина подчеркнула, что, вне зависимости от внешнего вида, главное — качество и безопасность.

