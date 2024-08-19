«Народные инспекторы» помогают соблюдать правила парковки в Мытищах

сегодня в 04:06

«Народные инспекторы» в Мытищах зафиксировали 40 случаев нарушений парковок, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Неравнодушные жители муниципалитета активно содействуют выявлению фактов неправильной парковки автомобилей во дворах и на общественных территориях.

При помощи «народных инспекторов» за прошлый месяц в Мытищах было зафиксировано 40 нарушений, сказано в сообщении.

Всего, по данным министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, за текущий месяц всего по Подмосковью через программу «Народный инспектор» было выявлено 307 случаев парковки в зонах зеленых насаждений.

«Сумма штрафов по итогам контрольно-надзорных мероприятий составила 423 тысячи рублей», –отмечается в сообщении ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб, отметил глава региона.