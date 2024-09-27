Народное голосование за финалистов шоу «Классная тема!» завершится 29 сентября
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В официальном сообществе проекта «Классная тема!» в соцсети «ВКонтакте» по 29 сентября проходит народное голосование за финалистов шоу, сообщают организаторы.
По итогам подсчета голосов будут определены семь финалистов, которые представят уроки по своим предметам на гранд-шоу «Классная тема!».
«Классная тема!» — проект живой, яркий и интересный. Он дает возможность раскрыть свой профессиональный потенциал, продемонстрировать творческий подход к преподаванию различных предметов. Каждый урок здесь становится настоящим открытием», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Подмосковье на конкурсе представляют учитель биологии Технолицея им. Долгих Светлана Алексеева и учитель химии Сергиево-Посадского колледжа Юлия Шорникова.
Проголосовать за любимого учителя можно в семи номинациях, которые соответствуют школьным предметам: русский язык и литература, математика, физика, химия, география, биология и история. В каждой номинации по пять претендентов. Голос можно отдать только за одного педагога по каждому предмету.