Напугавшего жителей Люберец огромного быка удалось поймать

Настоящий экшен наблюдали жители подмосковных Люберец. Хозяин вместе со специалистами ловили огромного сбежавшего быка. После множества попыток животное все же удалось поймать, сообщает РИА Новости .

Огромный бесхозный бык серьезно напугал жителей Люберец. Он носился по асфальту и траве на улице Побратимов. На шее у быка висела оторванная веревка — животное сбежало от хозяина.

Владельца быка нашли. Вместе со специалистами он долго пытался усмирить и поймать «питомца». Все же сделать это удалось — хозяин погрузил быка на грузовой автомобиль и увез домой.

Ранее в городе Алатырь в Чувашии на трассе из Ульяновска в Нижний Новгород мужчина сбил крупного быка, вышедшего на дорогу. Человек не пострадал, но машине потребовался ремонт на 700 тысяч рублей.