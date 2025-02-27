Напугала поклонников: Мишель Трахтенберг перед смертью активно вела соцсети

Скончавшаяся на 40-м году жизни голливудская актриса Мишель Трахтенберг перед смертью активно вела социальные сети — она выкладывала старые снимки, чем очень напугала поклонников, сообщает RT .

Как уточняет портал Daily Mail, в последнее время она написала десяток постов. Журналисты предполагают, что ее охватывало ностальгическое настроение. В ответ на переживания Трахтенберг говорила, что она счастлива и здорова и не планирует пластические операции.

Актрису нашли без сознания в квартире на Манхэттене в районе Сентрал-Парк-Саут в Нью-Йорке. Причина ее гибели остается неизвестной. Правоохранительные органы не рассматривают ее смерть как подозрительную.

Издание The Post также уточнило, что недавно звезда «Сплетницы» и «Евротура» перенесла операцию по пересадке печени.

В начале февраля также стала известна причина смерти режиссера Дэвида Линча: он скончался 16 января из-за остановки сердца.