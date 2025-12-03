Напился, устроил погром и уснул: как енот пробрался в алкомаркет в США

сегодня в 13:22

В штате Вирджиния, США, енот проник в алкомаркет и, отведав содержимое нескольких бутылок, учинил там беспорядок, сообщает aif.ru со ссылкой на New York Post.

Как предполагает сотрудница службы по контролю за животными Саманта Мартин, животное проникло в помещение, вероятно, провалившись через потолочную плиту.

Она рассказала, что обнаружила енота дремлющим возле уборной, после чего передала его ветеринарным специалистам.

«После нескольких часов сна и отсутствия признаков травм (кроме, возможно, похмелья) его благополучно выпустили обратно в дикую природу, надеясь, что он понял, что взлом — не выход», — сообщили представители власти.

Они также выразили признательность Мартин за ее профессионализм в урегулировании данной ситуации.

