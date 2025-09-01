Нанесенный ущерб от самовольной рубки деревьев в Чехове оценивается в 18 тыс руб

В ходе патрулирования сотрудники лесной охраны Подольского филиала ГАУ МО «Мособллес» обнаружили незаконную рубку лесных насаждений в квартале 78 Молодинского участкового лесничества. Вблизи садового товарищества «Акустик» в деревне Оксино были найдены две свежесрубленные березы, ущерб от рубки которых составляет более 18 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Древесина осталась на месте, что дает надежду на установление личности правонарушителей. Местные жители сообщили о пикапе красного цвета, замеченном рядом с местом рубки. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые зафиксировали улики и начали расследование.

Статьей 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев и кустарников влечет наложение административного штрафа на граждан в размере:

до 5 тыс. рублей;

на должностных лиц — до 50 тыс. рублей;

на юридических лиц — до 500 тыс. рублей.

Если нанесенный ущерб составит более 5 тысяч рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность (ст. 260, 261 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (ч. 1 или 2) незаконная рубка, повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, совершенные в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере от 300 до 500 тыс. рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.