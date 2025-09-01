Накопления и подработки: откуда у пенсионеров в РФ миллионы для мошенников

Владелец банка и страховой компании, предприниматель и эксперт по финансовым рискам Ярослав Остудин заявил, что в 2025 году пенсионеры в России лишились не менее 3,5 миллиардов рублей из-за действий мошенников, сообщает Газета.ru .

«Существует стереотип, что пенсионеры — это россияне, живущие за чертой бедности, а в Москва живут богатые пенсионеры, поэтому так и резонируют заголовки в прессе. Впрочем, в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и других крупных городах никто давно не удивляется, если пенсионер живет на 100-150 тысяч рублей в месяц», — сказал эксперт.

По его словам, речь не идет об исключительно богатых слоях населения, источник благосостояния довольно прост: пенсионные выплаты, дополнительный заработок, доход от сдачи недвижимости в аренду, проценты по вкладам. Важно, что многие успели сделать сбережения. Причем не в рискованных активах, таких как криптовалюты или акции, а консервативно и надежно — на банковских депозитах или инвестируя в недвижимость.

Пожилые люди все чаще продолжают трудовую деятельность, получают доход от сдачи жилья, имеют банковские вклады и участвуют в накопительных программах, заключил Остудин.