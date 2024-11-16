Найденный волонтерами кот Лучик выбирает себе хозяев

Украденный подростками кот Лучик хорошо себя чувствует в руках волонтеров. Животное активно отъедается и выбирает себе хозяев, сообщает SHOT .

Сейчас Лучик находится в ветклинике, сдает анализы и обследуется. После уличного приключения, в которое он попал по неволе, кот заболел и кашляет, но ветеринары занимаются его здоровьем.

После случившегося Лучик стал настоящей звездой. По словам волонтеров, есть очень много желающих подарить ему дом, поэтому хозяев придется выбирать.

Ранее две девочки-неформалки десяти и 12 лет похитили Лучика в магазине у станции метро «Речной вокзал». Затем подростки уехали в Алушту, где их поймали полицейские. Животное нашла сотрудница одного из зоомагазинов на автомобильной стоянке в Москве.