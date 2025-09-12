сегодня в 12:43

Найдена собака, шесть дней назад сбежавшая из поезда на станции под Воронежем

Несколько дней назад собака по кличке Шура, ехавшая на поезде Новороссийск — Екатеринбург, сбежала на ж/д станции в Воронежской области. Ее удалось найти только спустя шесть суток, сообщает «Осторожно, новости» .

В поисках питомца были задействованы более 20 сотрудников Федеральной пассажирской компании (ФПК), волонтеры и жители Воронежской области. В итоге Шуру нашли спустя шесть дней.

Между тем ФПК принесла извинения владелице собаки. Компания пообещала компенсировать ей стоимость перевозки.

Шура ехала на поезде по тарифу «отправка животного без сопровождения». Собака сбежала на ж/д станции Поворино.

Владелица Шуры винит в случившемся проводницу. Девушка утверждает, что сотрудница компании не соблюдала технику безопасности, открыв купе и случайно выпустив собаку.

В РЖД утверждают, что инцидент произошел, когда Шуре меняли воду. В компании отметили, что собака сбежала в этот момент, вырвавшись из переноски.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.