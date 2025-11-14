сегодня в 10:55

Находящаяся под домашним арестом блогер Лерчек беременна в четвертый раз

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которая находится под домашним арестом по уголовному делу о незаконном выводе из страны свыше 250 млн рублей и недавно рассталась с мужем, беременна в четвертый раз, сообщает РИА Новости .

Как рассказал источник, знакомый с семьей, к материалам следствия добавили справку о беременности, которая была выдана гинекологом.

В ближайшее время Гагаринский суд столицы начнет рассмотрение уголовного дела в отношении блогера и ее экс- мужа Артема Чекалина. Дату заседания еще не назначили.

Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака. Всего у экс-супругов трое детей.

В отношении Лерчек возбуждено уголовное дело о незаконных валютных операциях на 250 млн рублей с использованием поддельных документов. Суд наложил арест на имущество блогерши. Сама она вместе с бывшим мужем находится под домашним арестом.

Ранее на трехлетнего сына Лерчек упал стол, когда он играл дома. Мальчик уронил его сам. Это произошло 1 октября.

