«Находимся на самом старте отношений»: сделал ли SHAMAN предложение Мизулиной

SHAMAN признался, что еще не делал предложение Мизулиной
Общество

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Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) еще не делал предложение главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, так как пара находится на старте отношений» сообщила Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Исполнитель стал гостем программы Бориса Корчевникова. Тот в ходе диалога задал вопрос, сделал ли певец предложение руки и сердца своей возлюбленной.

«Мы находимся на самом старте наших отношений, поэтому до этого дело еще пока не дошло. Но все развивается, тут ни в коем случае не нужно торопить события», — заявил SHAMAN.

Певец напомнил, что у него за спиной 2 развода.

«Поживем — увидим, как говорится», — уточнил исполнитель насчет свадьбы.