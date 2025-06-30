«Находимся на самом старте отношений»: сделал ли SHAMAN предложение Мизулиной

SHAMAN признался, что еще не делал предложение Мизулиной

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) еще не делал предложение главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, так как пара находится на старте отношений» сообщила Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» .

Исполнитель стал гостем программы Бориса Корчевникова. Тот в ходе диалога задал вопрос, сделал ли певец предложение руки и сердца своей возлюбленной.

«Мы находимся на самом старте наших отношений, поэтому до этого дело еще пока не дошло. Но все развивается, тут ни в коем случае не нужно торопить события», — заявил SHAMAN.

Певец напомнил, что у него за спиной 2 развода.

«Поживем — увидим, как говорится», — уточнил исполнитель насчет свадьбы.