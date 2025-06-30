«Находимся на самом старте отношений»: сделал ли SHAMAN предложение Мизулиной
SHAMAN признался, что еще не делал предложение Мизулиной
Фото - © РИА Новости
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) еще не делал предложение главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, так как пара находится на старте отношений» сообщила Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
Исполнитель стал гостем программы Бориса Корчевникова. Тот в ходе диалога задал вопрос, сделал ли певец предложение руки и сердца своей возлюбленной.
«Мы находимся на самом старте наших отношений, поэтому до этого дело еще пока не дошло. Но все развивается, тут ни в коем случае не нужно торопить события», — заявил SHAMAN.
Певец напомнил, что у него за спиной 2 развода.
«Поживем — увидим, как говорится», — уточнил исполнитель насчет свадьбы.