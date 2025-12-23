«Нах** это все?»: популярная российская блогерша перестала пить водку

Об этом она рассказала в выпуске «Самого хорошего подкаста» в соцсети «ВКонтакте».

«Я даже пить бросила. Мне раньше нравилось выпить водочки. Я не люблю какие-то другие напитки алкогольные. Я не вижу в них вкуса. А водка как бы остужает, потом прогревает. Вообще целая церемония для меня. <…> Выпить ее, с друзьями посидеть, поболтать. Сейчас думаю: „А *** (зачем-ред.) это все?“» — сказала Гасанханова.

Блогерша призналась, что перестала придавать значение многим вещам, которые до этого считала важными.

Ранее стало известно, что с 1 января 2026 года в России подорожает алкоголь. Например, цена за полулитровую бутылку водки повысится с 349 до 409 рублей.

