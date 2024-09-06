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Наемники ВСУ в Курской области растеряли пыл и стали чаще просить о ротации

Наемники ВСУ, воюющие в Курской области, растеряли боевой настрой и стали все чаще просить сменить их на украинские подразделения, пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По словам собеседника агентства, наемники Вооруженных сил Украины растеряли свой изначальный пыл, с которым они заходили на эту территорию.

«Они все чаще пытаются ротироваться и смениться на украинские подразделения, на пушечное мясо», — отметил он.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ намерены удерживать территории, захваченные в приграничных районах Курской области. При этом украинский лидер отметил, что США якобы не знали о готовящемся вторжении.