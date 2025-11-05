Надежда Оболенцева раскрыла правду о разводе с Резо Гигинеишвили
Телеведущая Надежда Оболенцева впервые подробно прокомментировала распад брака с режиссером Резо Гигинеишвили, сообщает портал «Супер».
В интервью она категорически опровергла версию о материальной подоплеке развода.
«То, что я выбираю состоятельных мужчин, это неправда», — отметила женщина.
По словам Оболенцевой, причиной расставания стал конфликт жизненных укладов — неприятие богемного образа жизни кинематографической тусовки с ее вечеринками, караоке и алкоголем.
«Я пыталась соответствовать, но физически плохо себя чувствовала», — призналась телеведущая, отметившая, что сохраняет добрые отношения с экс-супругом благодаря отсутствию общих детей и совместно нажитого имущества.
Ранее Оболенцева уже демонстрировала пример цивилизованного расставания, опубликовав первые фотографии сына от предыдущего брака с миллиардером Евгением Швидлером.