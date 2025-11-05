Надежда Оболенцева раскрыла правду о разводе с Резо Гигинеишвили

сегодня в 22:58

В интервью она категорически опровергла версию о материальной подоплеке развода.

«То, что я выбираю состоятельных мужчин, это неправда», — отметила женщина.

По словам Оболенцевой, причиной расставания стал конфликт жизненных укладов — неприятие богемного образа жизни кинематографической тусовки с ее вечеринками, караоке и алкоголем.

«Я пыталась соответствовать, но физически плохо себя чувствовала», — призналась телеведущая, отметившая, что сохраняет добрые отношения с экс-супругом благодаря отсутствию общих детей и совместно нажитого имущества.

Ранее Оболенцева уже демонстрировала пример цивилизованного расставания, опубликовав первые фотографии сына от предыдущего брака с миллиардером Евгением Швидлером.