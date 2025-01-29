Начался прием заявок на вступление в программу «100% Подмосковье» в 2025 году

В Московской области начался прием заявок от предпринимателей на включение в реестр «100% Подмосковье» в 2025 году. Этот проект создан для поддержки местных брендов — производителей товаров и объектов интеллектуальной собственности из Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«В новом году изменились условия для вступления в реестр «100% Подмосковье». Присоединиться к программе могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые занимаются производством продукции или созданием объектов интеллектуальной собственности в Московской области. Также среди новых условий для включения — количество сотрудников должно быть не менее трех, а производителям потребительских товаров также необходимо производить не менее пяти ассортиментных позиций. Кроме того, требуется наличие зарегистрированного товарного знака или поданной заявки на его регистрацию. Подать заявку можно онлайн на инвестиционном портале Подмосковья», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Став участником региональной программы, предприниматели смогут бесплатно представлять свой бренд в выставочно-ярмарочных мероприятиях «100% Подмосковье», размещать товары на виртуальной карте брендов на подмосковном инвестпортале, участвовать в образовательных и акселерационных программах, получить информационную поддержку, а также маркетинговые и иные услуги по популяризации бренда, по содействию в разработке маркетинговой стратегии, регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности и получении сертификатов соответствия. Также участники реестра смогут получить дополнительные баллы при участии в конкурсе на получение субсидий. Поддержка бизнеса осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

В пресс-службе Мининвеста также отметили, что подача заявки от предпринимателя не требуется в случае нахождения его продукции в реестре российской промышленной продукции, а также регистрации производителя на территории Московской области. Тогда предприниматель считается включенным в реестр «100% Подмосковье» автоматически.

Программа «100% Подмосковье» была запущена в Московской области в конце 2023 года для поддержки региональных брендов. В прошлом году эта практика получила высокую оценку в номинации «Лучшая экосистема для бизнеса» в рамках премии «Мой бизнес» Минэкономразвития России. К реестру «100% Подмосковье» присоединились уже около 900 региональных производителей.

Узнать подробнее о программе и вступить в реестр можно через инвестиционный портал Московской области. А ознакомиться с подмосковными производителями можно на интерактивной карте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.