Начался прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных центров «Место молодых»
Фото - © Химкинский военкомат/Медиасток.рф
Учитывая возрастающую роль сферы молодежной политики и ее значение для воспитания патриотичной и социально ответственной личности стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных центров «Место молодых», сообщает пресс-служба Росмолодежи.
Конкурс проводится для общественного признания и поддержки на всероссийском уровне лучших пространств, созданных для самореализации молодежи.
Основные этапы конкурса включают:
- Прием заявок на участие в конкурсе с 10 октября по 10 ноября 2025 года по ссылке;
- Оценка командой экспертов с 10 по 21 ноября 2025 года;
- Торжественное объявление победителей на Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» со специальной номинацией «Молодежная столица России» — 19 декабря 2025 года.
Конкурсные заявки могут подать лучшие молодежные центры субъектов РФ.