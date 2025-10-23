Начался прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных центров «Место молодых»

сегодня в 19:38

Учитывая возрастающую роль сферы молодежной политики и ее значение для воспитания патриотичной и социально ответственной личности стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных центров «Место молодых», сообщает пресс-служба Росмолодежи.