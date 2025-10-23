Начался прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных центров «Место молодых»

Общество
Химкинский военкомат

Фото - © Химкинский военкомат/Медиасток.рф

Учитывая возрастающую роль сферы молодежной политики и ее значение для воспитания патриотичной и социально ответственной личности стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных центров «Место молодых», сообщает пресс-служба Росмолодежи.

Конкурс проводится для общественного признания и поддержки на всероссийском уровне лучших пространств, созданных для самореализации молодежи.

Основные этапы конкурса включают:

  • Прием заявок на участие в конкурсе с 10 октября по 10 ноября 2025 года по ссылке;
  • Оценка командой экспертов с 10 по 21 ноября 2025 года;
  • Торжественное объявление победителей на Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» со специальной номинацией «Молодежная столица России» — 19 декабря 2025 года.

Конкурсные заявки могут подать лучшие молодежные центры субъектов РФ.