Началось голосование за победителей XIV Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV

21 марта на сайте телеканала RU.TV стартовало голосование за победителей самого долгожданного музыкального события этой весны — Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV, передает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Зрители решают, кто из российских исполнителей станет обладателем драгоценных самоваров — символов бесконечной популярности артиста.

Премия телеканала RU.TV — любимая поклонниками русской музыки извездами церемония, ведь за победителей голосуют сами зрители. Именно они определяют, кто же достоин стать лауреатом.

Голосование проходит в два этапа: в формате, позволяющем как можно большему числу исполнителей стать претендентами на победу. Такой подходотражает истинную любовь аудитории и является маркером ее предпочтений.

Список номинантов Премии телеканала RU.TV определят зрители и экспертный совет. Уже сейчас на странице голосования в каждой из номинацийпользователи могут вписать имя артиста, группы, название песни или клипа, которые достойны претендовать на победу.

22 апреля телеканал RU.TV в прямом эфире подведет итоги и объявит имена номинантов. После чего откроется голосование, которое завершится только в день Премии.

На этот раз исполнители поборются за победу в 11 номинациях: «Лучший старт RU.TV», «Лучшая коллаборация», «Лучшая группа», «Лучшая песня», «Лучший видеоклип», «Лучший певец», «Лучшая певица», «Лучшее сольное концертное шоу», «Лучший кавер/ремейк», «Музыка в Сети» и, конечно же, «Фан или профан. Лучший фан-клуб». Это традиционная номинация, в которой соревнуются самые сплоченные фан-клубы звезд. Голосование по ней появится в конце апреля на официальной странице телеканала RU.TV ВКонтакте.

Именно вы решаете — кто станет обладателем драгоценного самовара Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV. Ход музыкальной истории зависит от вас! Спешите вписать в нее имя вашего любимого исполнителя.