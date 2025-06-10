Началась регистрация на Всероссийский конкурс «Лидеры села»

Стартовал Всероссийский конкурс «Лидеры села», основной целью которого является формирование кадрового резерва для органов местного самоуправления с возможностью дальнейшего трудоустройства на территории сельских населенных пунктов. Конкурс проводится в рамках программы «Кадры для села», реализуемой Федеральным агентством по делам молодежи совместно с Российским союзом сельской молодежи (РССМ). Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Проект направлен на поддержку и развитие молодежных инициатив в сельской местности, а также на подготовку молодых специалистов, способных реализовывать социальные проекты и развивать сельские территории.

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет включительно, которые проживают или работают в сельской местности. Участниками могут стать представители из различных профессиональных сфер, таких как управление и общественно-политическая деятельность, образование, здравоохранение, туризм, культура, спорт, сельское хозяйство, блогеры, лидеры мнений в медиа и другие отрасли. Особенность конкурса — возможность подачи заявки без управленческого опыта, что делает его доступным даже для начинающих.

Для конкурсантов подготовлены два дистанционных этапа и финальный очный тур. Первый этап — интеллектуальный тест, направленный на проверку общего уровня знаний и способностей конкурсантов. Второй — тест мотивации и потенциала в области общественно-политической работы. Финальный этап планируется провести в очной форме в конце года, где претенденты пройдут многоступенчатую оценку своих управленческих компетенций, поработав над реальными кейсами в сфере управления.

Заявки на участие в конкурсе можно подать через официальный сайт лидерысела.рф до 30 сентября 2025 года. Это отличная возможность для молодых людей внести вклад в развитие сельских территорий, показать свои лидерские качества и получить поддержку для реализации важных проектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.