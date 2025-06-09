Началась регистрация на экскурсии по предприятиям проекта «Открой#Моспром»

Стартовала регистрация на экскурсии по предприятиям в рамках летнего сезона проекта «Открой#Моспром». Посетить производства можно будет с 16 по 30 июня, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Он напомнил, что «Открой#Моспром» — один из крупнейших российских проектов в сфере промышленного туризма. Он появился в 2019 году и с тех пор успешно реализуется.

«В летнем сезоне жители и туристы получат уникальную возможность посетить 16 ведущих производственных компаний города и познакомиться с современными технологиями изготовления высокотехнологичных изделий и товаров повседневного использования», — сказал Гарбузов.

В проекте принимают участие жители всех возрастов. В прошлом году аудитория превысила 17 млн человек. Наибольшей популярностью пользуются туры по действующим заводам Москвы.

Участникам экскурсий предлагают увидеть производственные процессы изнутри. Им представится шанс пообщаться с инженерами и технологами, узнать о новейших разработках и инновациях в промышленности. Также для них подготовили квизы и памятные подарки.

Например, москвичи и гости столицы смогут увидеть процесс производства кабельно-проводниковой продукции и узнать, как разрабатываются новые виды кабелей. А на заводе-лидере в производстве лифтов и электротехнического оборудования их познакомят с созданием электрощитового, лифтового оборудования и комплектующих. Также для гостей будет открыта площадка столичного производителя оптики и производителя одежды для дома, сна и спорта.

Участники также смогут посетить одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. Они узнают историю развития авиационной отрасли.

Для гостей будет работать и экспозиция в историческом здании кондитерской фабрики. Участники познакомятся с историей предприятия. Также им покажут образцы кондитерской упаковки XIX и XX вв. и угостят чашечкой горячего шоколада.

Для участников будут открыты площадки ОЭЗ «Технополис Москва». Гости узнают о полном цикле разработки и производства изделий из полимерных композиционных материалов для различных отраслей промышленности. Им продемонстрируют процесс изготовления новых высокотехнологичных продуктов спортивного и лечебного питания.

Кроме того, недавно к проекту присоединилась компания–разработчик и светотехнической продукции для дорожной безопасности на базе альтернативных источников питания: солнечных панелей и ветрогенераторов.

Регистрация на туры проходит на официальном сайте проекта. Это также можно сделать в мини-приложении «Открытая промышленность» на базе социальной сети «Вконтакте».

Проект «Открой#Моспром» объединяет более 140 предприятий и около 10 разных форматов: офлайн- и онлайн-экскурсии на промпредприятия столицы, лекции и другие мероприятия. В 2024 году Москва стала обладательницей статуса наставника по промышленному туризму. Проект помогает школьникам и студентам в профориентации, знакомит жителей и гостей столицы с тем, как технологии меняют жизнь мегаполиса.